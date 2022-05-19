Просвещение и напряжённый сюжет: каким получился сериал «Нулевой пациент»

На видеосервисе «Кинопоиск» вышли первые эпизоды сериала «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым. Сюжет ленты вдохновлён реальными событиями, произошедшими в 1988 году, — тогда в детской больнице в Элисте была зафиксирована вспышка ВИЧ. В сериале местный врач и столичный эпидемиолог пытаются спасти людей от опасного заболевания, в которое никто не верит: окружающие считают, что это «американская зараза» и в СССР её быть не может. Режиссёрами проекта выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»).

В четверг, 19 мая, на видеосервисе «Кинопоиск» вышли первые два эпизода драматического сериала «Нулевой пациент». Режиссёрами выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»), а над сценарием трудился Олег Маловичко — ранее он приложил руку к созданию таких популярных проектов, как «Мажор. Фильм», «Ёлки», «Метод» и «Притяжение». Главные роли исполнили Аскар Ильясов и Никита Ефремов. Также в ленте снялись Павел Майков, Евгений Стычкин, Иван Добронравов, Владимир Стеклов, Алексей Маклаков и другие актёры.

Сюжет сериала вдохновлён реальными событиями, произошедшими в Калмыкии в 1988 году — тогда в Элисте у 75 детей и четырёх взрослых был диагностирован ВИЧ. Многие не верили в возможность вспышки заболевания, поскольку считали, что оно грозит только жителям капиталистических и африканских стран.

Авторы «Нулевого пациента» подчёркивают, что все персонажи сериала вымышлены. По сюжету Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов), молодой врач детской больницы в Элисте, замечает, что у некоторых его пациентов есть симптомы, характерные для ВИЧ. Он сообщает о своих подозрениях более опытному коллеге, однако тот лишь смеётся в ответ — в СССР этой болезни нет и не может быть. Аюшев, однако, не сдаётся и тайком отправляет материалы на анализ в Москву. Результаты подтверждают, что врач оказался прав. Тогда в Элисту приезжает столичный учёный Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), занимающийся исследованием вируса. Вместе герои попытаются спасти жизни заражённых людей.

© Фото со съёмок сериала «Нулевой пациент»

Не затягивая с экспозицией, кинематографисты практически сразу переходят к основной проблематике сюжета, а на смену непродолжительным солнечным и позитивным эпизодам приходит напряжённое повествование. При этом здесь нет затянутых разговоров и излишнего разжёвывания событий.

Политики, учёные и простые обыватели с полной уверенностью заявляют, что в СССР нет и не может быть вируса, именуемого «американской заразой», потому что наркомании и проституции в стране тоже якобы нет. В связи с этим все специализированные лаборатории Союза можно по пальцам пересчитать, что никого не беспокоит — производство необходимых для лечения заболеваня препаратов всё равно нерентабельно и не нужно. В то же время на экране показывают, что возможностей подцепить ВИЧ и в СССР — масса.

Ужасает и отношение окружающих к тем, кто, предположительно, болен: одного коллеги обходят стороной, боясь заразиться, вероятно, воздушно-капельным путём, от другой в автобусе отсаживаются пассажиры, а знакомые на улице предпочитают не подходить и не разговаривать.

Работая над «Нулевым пациентом», авторы сериала в том числе преследовали просветительскую цель. По мнению Евгения Стычкина, многие люди относятся к заболеванию как раньше, не понимая многих нюансов.

«По-прежнему никто точно не понимает, как это устроено. Абсолютное большинство не знает, например, что люди, даже будучи ВИЧ-положительными, если они на терапии, могут быть с нулевой вирусной нагрузкой и совершенно безопасными для себя и для окружающих. Могут заниматься незащищённым сексом, рожать детей и так далее. Мы очень плохо образованны», — рассказал кинематографист в интервью RT.

© Фото со съёмок сериала «Нулевой пациент»

В сериале отлично проработаны ключевые персонажи — Кирсан Аюшев и Дмитрий Гончаров, — мастерски сыгранные Ильясовым и Ефремовым. Их герои совершенно разные. Врач Аюшев, простой и открытый, сразу очаровывает своим добродушным отношением ко всем вокруг, особенно к детям, которых изо всех сил старается подбодрить и отвлечь. Он не рефлексирует по поводу происходящего и хочет одного — помочь всем, кому получится. К своей цели герой готов идти, несмотря на запреты руководства и угрозу увольнения.

Гончаров мыслит шире, глобальнее и лучше понимает, к чему может привести наметившаяся вспышка. С окружающими он общается более резко и прямолинейно, в личной жизни у него не всё гладко, да и коллеги не воспринимают его всерьёз. При этом, глядя на мир по-своему и подходя к проблеме совсем с другой стороны, он преследует ту же цель — помочь людям.

Тандем двух столь разных специалистов кажется наиболее обнадёживающим в разворачивающейся на экране ситуации, за обоими героями интересно наблюдать и испытывать при этом совершенно разные эмоции.

Второстепенные персонажи в первых сериях раскрываются не так хорошо. Более или менее ярким и неоднозначным получился герой Стычкина, бесстрашный журналист Игорь Карахан, но его влияние на общий сюжет в первых эпизодах неочевидно.

Об остальных персонажах зрители узнают немного, но особого любопытства их судьбы и не вызывают. Второстепенные линии, связанные в основном с личными отношениями таких героев, дополняют и оживляют историю, не отвлекая внимания от основного сюжета.

Отдельные моменты могут показаться утрированными, но в целом лента не скатывается в излишнюю драматизацию и не содержит исключительно развлекательных поворотов. О ВИЧ и людях, заразившихся вирусом, авторы ленты рассказывают осторожно и сдержанно, в то же время не приуменьшая важности проблемы.

«Нулевой пациент» включает семь эпизодов. Последний выйдет 23 июня.