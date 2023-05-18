Стали известны самые популярные выставки у россиян

«Яндекс Афиша» назвал самые популярные выставки I квартала 2023 года у россиян.

По данным пресс-службы компании, первое место по количеству покупок билетов заняла столичная выставка «Панк-культура. Король и Шут», посвящённая творчеству легендарной группы и истории панк-музыки. На второй строчке по востребованности у россиян оказалась прошедшая в Санкт-Петербурге выставка-путешествие «Балабанов», на которой посетители могли узнать о жизни режиссёра Алексея Балабанова. Тройку лидеров замкнула крупная экспозиция «Искусство манга».

Также в списке оказались такие мероприятия, как иммерсивный проект Deep Inside / GHT (Москва), посвящённые Пасхе инсталляции «Страсти» (Санкт-Петербург), мультимедийная выставка «Айвазовский. Кандинский. Живые полотна» (Москва и Санкт-Петербург), а также выставка «Петербург теней», постоянная экспозиция Третьяковской галереи и экспозиция «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск).

Всего за пять месяцев на онлайн-площадке было представлено порядка 450 экспозиций, а спрос на них в этом году увеличился на 6%.

Ранее стали известны самые посещаемые мероприятия на майских праздниках в Москве и Петербурге.