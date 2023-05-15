Самыми посещаемыми событиями на майских праздниках в Москве и Петербурге стали концерты, выставки и спектакли
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По данным сервиса «Яндекс Афиша», активнее приобретали билеты на культурные мероприятия именно туристы — каждая четвёртая покупка принадлежала гостям двух крупных городов.
Сами москвичи в три раза охотнее покупали билеты на развлекательные события в Питере, чем жители Санкт-Петербурга — в Москве.
В список самых популярных культурных мероприятий, проходивших на майские праздники, вошли выставка «Панк-культура. Король и шут», симфонический концерт Hans Zimmer’s Universe, а также выступление ансамбля песни и танца «Нохчо» и мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».
Активность на праздниках в 2023-м по сравнению с прошлым годом выросла на 80% в Москве и на 72% — в Санкт-Петербурге. Также охотно покупали билеты в таких городах, как Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.
Ранее стало известно, что в июле пройдут благотворительные концерты звёзд оперы и балета в Петербурге.