Самыми посещаемыми событиями на майских праздниках в Москве и Петербурге стали концерты, выставки и спектакли

Во время майских праздников жители и гости Москвы и Санкт-Петербурга предпочитали ходить на спектакли, концерты и выставки.

По данным сервиса «Яндекс Афиша», активнее приобретали билеты на культурные мероприятия именно туристы — каждая четвёртая покупка принадлежала гостям двух крупных городов.

Сами москвичи в три раза охотнее покупали билеты на развлекательные события в Питере, чем жители Санкт-Петербурга — в Москве.

В список самых популярных культурных мероприятий, проходивших на майские праздники, вошли выставка «Панк-культура. Король и шут», симфонический концерт Hans Zimmer’s Universe, а также выступление ансамбля песни и танца «Нохчо» и мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».

Активность на праздниках в 2023-м по сравнению с прошлым годом выросла на 80% в Москве и на 72% — в Санкт-Петербурге. Также охотно покупали билеты в таких городах, как Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.

Ранее стало известно, что в июле пройдут благотворительные концерты звёзд оперы и балета в Петербурге.