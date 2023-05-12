Благотворительные концерты звёзд оперы и балета пройдут в Петербурге в июле

На сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге пройдут благотворительные концерты звёзд оперы и балета. Они состоятся 7 и 8 июля и будут приурочены ко Дню семьи, любви и верности.

РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов. Среди участников — Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Виктория Терёшкина, Ирина Долженко, Михаил Казаков, Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Оксана Скорик, Анастасия Горячева, Рената Шакирова, Анастасия Колегова. Они исполнят отрывки из известных опер и балетов. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье пройдёт 26 тыс. творческих и спортивных программ в течение лета.