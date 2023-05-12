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Благотворительные концерты звёзд оперы и балета пройдут в Петербурге в июле

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На сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге пройдут благотворительные концерты звёзд оперы и балета. Они состоятся 7 и 8 июля и будут приурочены ко Дню семьи, любви и верности.
Благотворительные концерты звёзд оперы и балета пройдут в Петербурге в июле
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.

Среди участников — Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Виктория Терёшкина, Ирина Долженко, Михаил Казаков, Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Оксана Скорик, Анастасия Горячева, Рената Шакирова, Анастасия Колегова.

Они исполнят отрывки из известных опер и балетов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье пройдёт 26 тыс. творческих и спортивных программ в течение лета.

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