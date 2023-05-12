Благотворительные концерты звёзд оперы и балета пройдут в Петербурге в июле
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.
Среди участников — Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Виктория Терёшкина, Ирина Долженко, Михаил Казаков, Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Оксана Скорик, Анастасия Горячева, Рената Шакирова, Анастасия Колегова.
Они исполнят отрывки из известных опер и балетов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье пройдёт 26 тыс. творческих и спортивных программ в течение лета.