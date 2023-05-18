В Татарстане ожидается до +27 °С в выходные
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Об этом сообщает inkazan.ru.
Днём вероятность осадков небольшая, воздух прогреется до +19...+24 °С.
В воскресенье, 21 мая, ожидается +4...+9 °С ночью, на западе до +14 °С, днём до +27 °С.
Тем временем в Кировской области с 19 по 25 мая местами прогнозируется высокая пожароопасность, передаёт progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Как напомнили в ведомстве, в лесах региона действует особый противопожарный режим.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в ближайшие выходные ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит до +26 °С.