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В Татарстане ожидается до +27 °С в выходные

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В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в ближайшие выходные. В ночь на субботу, 20 мая, местами возможен дождь, температура воздуха составит +5...+10 °С.
В Татарстане ожидается до +27 °С в выходные
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает inkazan.ru.

Днём вероятность осадков небольшая, воздух прогреется до +19...+24 °С.

В воскресенье, 21 мая, ожидается +4...+9 °С ночью, на западе до +14 °С, днём до +27 °С.

Тем временем в Кировской области с 19 по 25 мая местами прогнозируется высокая пожароопасность, передаёт progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Как напомнили в ведомстве, в лесах региона действует особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в ближайшие выходные ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит до +26 °С.

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