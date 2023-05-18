Синоптики пообещали тёплые выходные в Челябинской области

В Челябинской области в ближайшие выходные ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит до +26 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь на субботу, 20 мая, в регионе температура опустится до +3...+8 °С, местами — до -3 °С. Днём установится облачная погода без осадков и с 18—23 градусами тепла», — заявили синоптики.

Ночью 21 мая будет прохладно, местами возможны заморозки. Днём — до +26 °С.

Тем временем в Московской области вводят ограничение на пребывание в лесах с 18 по 23 мая, передаёт телеканал «360».

«С 18 по 23 мая 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области. Доступ в леса будет ограничен», — заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Такое решение принято из-за четвёртого класса пожарной опасности.

Ранее в Башкирии предупредили о похолодании до +3 °С по ночам в конце недели.