Участниками «Ночи музеев» в Самаре станут более 60 площадок
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Об этом сообщает volga.news.
К акции присоединятся городские парки и скверы. Например, в Струковском саду выступят Самарский духовой оркестр и вокальная группа Viva.
Также запланирован концерт «Басы на Волге», посвящённый 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина.
Тем временем в Нижнем Тагиле пройдёт более 150 экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов и ночных кинопоказов, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу администрации.
Среди участников — Музей изобразительных искусств, музей-заповедник «Горнозаводской Урал», кинотеатр «Красногвардеец».
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников музеев с профессиональным праздником.