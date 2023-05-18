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Участниками «Ночи музеев» в Самаре станут более 60 площадок

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Самара примет участие в акции «Ночь музеев». Тематические мероприятия подготовили более 60 площадок, в том числе музеи, культурные центры, галереи, креативные кластеры, библиотеки, театры.
Участниками «Ночи музеев» в Самаре станут более 60 площадок
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

Об этом сообщает volga.news.

К акции присоединятся городские парки и скверы. Например, в Струковском саду выступят Самарский духовой оркестр и вокальная группа Viva.

Также запланирован концерт «Басы на Волге», посвящённый 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина.

Тем временем в Нижнем Тагиле пройдёт более 150 экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов и ночных кинопоказов, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу администрации.

Среди участников — Музей изобразительных искусств, музей-заповедник «Горнозаводской Урал», кинотеатр «Красногвардеец».

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников музеев с профессиональным праздником.

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