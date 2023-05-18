Власти Нижегородской области поздравили сотрудников музеев с профессиональным праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников музеев с профессиональным праздником.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Нижегородская область по праву гордится своим музейным сообществом. Здесь работает очень много неравнодушных, преданных своему делу специалистов, которые стремятся создавать новое, радовать и удивлять нижегородцев и гостей города», — заявил Никитин.

По его словам, музеи всё чаще становятся территорией, где не только созерцают, но и активно творят.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».