Диетолог Соломатина: малиновое варенье может быть вредно для здоровья пожилых людей
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«У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, преддиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния», — сказала Соломатина в беседе с «Москвой 24».
Эксперт отметила, что даже если нет таких проблем со здоровьем, то варенье может поспособствовать их развитию благодаря большому количеству сахара в составе.
Кроме того, малиновое варенье противопоказано при заболеваниях ЖКТ в стадии обострения, уточнила Соломатина.
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