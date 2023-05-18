Диетолог Соломатина: малиновое варенье может быть вредно для здоровья пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что малиновое варенье можно употреблять не всем, так как у некоторых людей бывает индивидуальная непереносимость малины, способная вызвать аллергию.

«У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, преддиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния», — сказала Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Эксперт отметила, что даже если нет таких проблем со здоровьем, то варенье может поспособствовать их развитию благодаря большому количеству сахара в составе.

Кроме того, малиновое варенье противопоказано при заболеваниях ЖКТ в стадии обострения, уточнила Соломатина.

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