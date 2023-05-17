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Врач Хачирова отметила роль правильного питания в борьбе с гипертонией

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Диетолог-кардиолог Асият Хачирова заявила, что правильное питание поможет бороться с высоким давлением.
Врач Хачирова отметила роль правильного питания в борьбе с гипертонией
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Eric Audras

«Всем пациентам с артериальной гипертензией рекомендована DASH-диета. Это здоровый тип питания с пониженным содержанием соли. Также можно обратить внимание на средиземноморский тип питания или на скандинавский, где много овощей, фруктов, нежирных белковых продуктов, есть сложные углеводы в рационе», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, рацион должен быть сбалансирован по всем группам нутриентов.

«В неделю надо съедать не менее двух порций рыбы. При этом одна из этих порций должна быть жирной», — отметила Хачирова.

Как добавила эксперт, также показаны орехи, кисломолочная продукция, бобовые.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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