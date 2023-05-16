В Ленобласти выловили 1,2 тысячи тонн ладожской корюшки с начала сезона

В Ленинградской области выловили 1144 т ладожской корюшки с начала сезона, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«За I квартал 2023 года рост реализации товарной рыбы рыбоводными предприятиями Ленинградской области составил 48%», — заявил глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

По его словам, рост переработки водных биоресурсов составил 30%, произведено 8,3 тыс. т готовой продукции, что является одним из лучших показателей за последние годы.

Ранее сообщалось, что жители и гости Санкт-Петербурга купили почти 8,5 т рыбы на Празднике корюшки, который состоялся 13—14 мая.