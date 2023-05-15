Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Петербурге подвели итоги Праздника корюшки

Короткая ссылка
Жители и гости Санкт-Петербурга купили почти 8,5 т рыбы на Празднике корюшки, который состоялся 13—14 мая.
В Петербурге подвели итоги Праздника корюшки
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.

Мероприятия фестиваля проходили в Петропавловской крепости и парке 300-летия Петербурга.

«Рыбы едва хватило. Работали «на бреющем полёте». Две тонны было пожарено и продано три тонны свежей рыбы. Спрос был больше, чем в прошлом году», — заявил директор Праздника корюшки в парке 300-летия Александр Гаврилов.

По его словам, успеху поспособствовала в том числе хорошая погода.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что программа включала акцию «Зарыбление» по запуску мальков в Неву, фотоконкурс «Невская рыбка», спортивные конкурсы по вязанию узлов, мастер-классы по сервировке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить