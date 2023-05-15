В Петербурге подвели итоги Праздника корюшки

Жители и гости Санкт-Петербурга купили почти 8,5 т рыбы на Празднике корюшки, который состоялся 13—14 мая.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.

Мероприятия фестиваля проходили в Петропавловской крепости и парке 300-летия Петербурга.

«Рыбы едва хватило. Работали «на бреющем полёте». Две тонны было пожарено и продано три тонны свежей рыбы. Спрос был больше, чем в прошлом году», — заявил директор Праздника корюшки в парке 300-летия Александр Гаврилов.

По его словам, успеху поспособствовала в том числе хорошая погода.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что программа включала акцию «Зарыбление» по запуску мальков в Неву, фотоконкурс «Невская рыбка», спортивные конкурсы по вязанию узлов, мастер-классы по сервировке.