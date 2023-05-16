Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Более сотни артистов обвинили Каннский кинофестиваль в поддержке расизма и насилия

Короткая ссылка
Более сотни актёров и актрис подписали петицию против сексуального насилия и расизма в кино.
Более сотни артистов обвинили Каннский кинофестиваль в поддержке расизма и насилия
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Петиция опубликована на Liberation. Артистов возмущает то, что Каннский кинофестиваль продолжает поддерживать мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно.

Причиной коллективного недовольства стал фильм открытия фестиваля «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом, который в последние годы светился в СМИ из-за судебных тяжб с бывшей женой Эмбер Хёрд. Стороны в ходе процесса обвиняли друг друга в регулярных издевательствах и рукоприкладстве. 

По словам артистов, подписавших петицию, освещение таких тем в творчестве посылает сигнал о том, что в жизни можно продолжать применять насилие безнаказанно.

Письмо подписали такие знаменитости, как Жюли Гайе, Лор Калами, Жеральдин Накаш и Зита Анро.

Ранее в сети появился первый трейлер боевика «Тайлер Рейк 2» с Крисом Хемсвортом. 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить