Более сотни артистов обвинили Каннский кинофестиваль в поддержке расизма и насилия

Более сотни актёров и актрис подписали петицию против сексуального насилия и расизма в кино.

Петиция опубликована на Liberation. Артистов возмущает то, что Каннский кинофестиваль продолжает поддерживать мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно.

Причиной коллективного недовольства стал фильм открытия фестиваля «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом, который в последние годы светился в СМИ из-за судебных тяжб с бывшей женой Эмбер Хёрд. Стороны в ходе процесса обвиняли друг друга в регулярных издевательствах и рукоприкладстве.

По словам артистов, подписавших петицию, освещение таких тем в творчестве посылает сигнал о том, что в жизни можно продолжать применять насилие безнаказанно.

Письмо подписали такие знаменитости, как Жюли Гайе, Лор Калами, Жеральдин Накаш и Зита Анро.

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