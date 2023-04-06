Фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль

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Историческая драма Майвенн «Жанна Дюбарри», где Джонни Депп играет Людовика XV, станет фильмом открытия кинофестиваля в Канне.
Фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном портале фестиваля.

Это первая работа актёра после скандального судебного разбирательства с экс-супругой Эмбер Хёрд. Экранную пару Деппу составит сама Майвенн.

Сюжет строится вокруг отношений французского короля Людовика XV и его фаворитки Жанны Дюбарри, представительницы рабочего класса и куртизанки. Не имея представления о статусе возлюбленной, король, вопреки дворцовому этикету, поселяет Жанну в Версаль.

Съёмки ленты стартовали летом прошлого года.

Ранее стало известно, что завершились съёмки фильма «Джокер: Безумие на двоих».

 

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