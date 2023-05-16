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Диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям исключить из рациона грибные супы

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что пожилым людям желательно исключить из рациона наваристые бульоны, а также гороховый, грибной и рисовый супы.
Диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям исключить из рациона грибные супы
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  • © annabogush

«Наваристые бульоны, особенно из говядины, могут спровоцировать повышение холестерина», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, гороховый, грибной и фасолевый супы тяжело перевариваются.

«В солянку кладут смесь из различных мясных ингредиентов: колбасу и мясо. Это достаточно сложно для переваривания. Даже не каждый здоровый человек это сможет переварить, а пожилой — тем более», — отметила Соломатина.

Она также посоветовала исключить из рациона острые супы.

Со своей стороны, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рекомендовала готовить окрошку из овощей.

«В окрошке лучше использовать больше овощей. Желательно, чтобы в блюде не было колбасы. Лучше заменить её морепродуктами, к примеру кальмаром, либо мясом или птицей», — сказала она.

Королёва напомнила, что окрошку нужно употребить в течение 12 часов после приготовления, поскольку это скоропортящееся блюдо.

Ранее врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала аллергикам исключить ряд продуктов из рациона весной из-за риска усиления симптомов поллиноза.

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