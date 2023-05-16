В Узбекистане отменили концерты Дианы Арбениной из-за технического райдера
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Как говорится в сообщении билетного оператора iticket.uz., причиной тому послужила невозможность выполнения технического райдера артистов.
«В связи с невозможностью выполнения технических райдеров концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая), Бухаре (19 мая) будут перенесены», — написал оператор в своём Telegram-канале.
О новых датах мероприятий станет известно в июне.
В апреле концерты певицы и её группы были отменены в нескольких городах России.
Ранее Арбенина высказалась по поводу отмены выступлений в ряде городов.