В Узбекистане отменили концерты Дианы Арбениной из-за технического райдера

Концерты рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированные на май, перенесли в трёх городах Узбекистана — Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Как говорится в сообщении билетного оператора iticket.uz., причиной тому послужила невозможность выполнения технического райдера артистов.

«В связи с невозможностью выполнения технических райдеров концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая), Бухаре (19 мая) будут перенесены», — написал оператор в своём Telegram-канале.

О новых датах мероприятий станет известно в июне.

В апреле концерты певицы и её группы были отменены в нескольких городах России.

Ранее Арбенина высказалась по поводу отмены выступлений в ряде городов.