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Новый сезон сериала «Мандалорец» может быть отложен из-за забастовки сценаристов

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Съёмки нового сезона многосерийного фантастического проекта «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн» могут быть отложены.
Новый сезон сериала «Мандалорец» может быть отложен из-за забастовки сценаристов
  • © Fairview Entertainment

О том, что популярный сериал Disney+ «Мандалорец» будет продлён на четвёртый сезон пока не объявляли, однако создатель шоу Джон Фавро ранее говорил, что сценарий для него уже готов, сообщает Deadline.

Источник издания также отметил, что съёмки должны были начаться в сентябре 2023 года, однако с большой долей вероятности они будут отложены из-за забастовки сценаристов.

Ранее в сети появился трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере.

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