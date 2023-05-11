В сети появился трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере
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Проморолик сериала опубликован на официальном YouTube-канале сервиса Netflix. Проект будет включать в себя три эпизода, посвящённых карьере звезды. Сам Шварценеггер расскажет о детстве в Австрии, переезде в США, успехах в бодибилдинге, первых ролях и о том, как решил баллотироваться в губернаторы Калифорнии.
Премьера документального проекта состоится 7 июня.
Ранее стало известно, что съёмки сериала «Очень странные дела» переносятся из-за забастовки сценаристов в США.