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В сети появился трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере

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Первый официальный трейлер многосерийного документального проекта о жизни и карьере голливудского актёра, культуриста и политического деятеля Арнольда Шварценеггера опубликован в сети.
В сети появился трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Tama

Проморолик сериала опубликован на официальном YouTube-канале сервиса Netflix. Проект будет включать в себя три эпизода, посвящённых карьере звезды. Сам Шварценеггер расскажет о детстве в Австрии, переезде в США, успехах в бодибилдинге, первых ролях и о том, как решил баллотироваться в губернаторы Калифорнии.

Премьера документального проекта состоится 7 июня.

Ранее стало известно, что съёмки сериала «Очень странные дела» переносятся из-за забастовки сценаристов в США.

 

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