Синоптик Шувалов спрогнозировал летнюю погоду в Петербурге в ближайшие дни

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. По его словам, в начале недели будет тёплая погода, после чего произойдёт «полная смена декораций».

«В четверг — полная смена декораций: приход нового, более свежего антициклона — и температура упадёт до +15 °С, ночью по области заморозки. В пятницу и субботу погода будет постепенно приходить в себя, дневная температура повысится до +18…+20 °С», — заявил эксперт в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, с воскресенья воздух будет прогреваться всё сильнее, и уже ко вторнику, 23 мая, ожидается до +25 °С.

В беседе с «МК в Питере» Шувалов также сообщил, что во вторник, 16 мая, температура воздуха составит до +21 °С.

Ранее заведующая кардиологическим отделением ГКБ имени Плетнёва Наталья Гришина посоветовала метеозависимым людям контролировать давление в жаркую погоду, чтобы корректировать приём лекарственных препаратов.