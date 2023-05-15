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Диетолог Королёва посоветовала пить больше обычной воды в жару

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Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, каким должен быть питьевой режим в жаркую погоду.
Диетолог Королёва посоветовала пить больше обычной воды в жару
  • Gettyimages.ru

«Пить, конечно, в эти дни надо больше. Но пить нужно не сладкую воду, не солёную, не кофе и не алкогольные напитки, которые обезвоживают организм. Пить надо обычную воду, чтобы удовлетворять потребность организма в условиях повышенной температуры», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, объём потребляемой жидкости должен быть увеличен на 500—700 мл относительно суточной потребности в привычных условиях (это около 2100—2500 мл).

Королёва посоветовала не злоупотреблять соками, поскольку они обычно содержат сахар.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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