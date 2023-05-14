МЧС: в Иркутской области подтоплено пять населённых пунктов

Более 140 жилых домов в пяти населённых пунктах Иркутской области подтоплено в связи с подъёмом уровня воды в реках.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в воскресенье.

«В Катангском районе в пяти населённых пунктах подтоплены 167 приусадебных участков и 141 жилой дом, где проживают 286 человек», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что из подтопленных сёл Иркутской области были эвакуированы 60 человек.

Также сообщалось, что несколько сёл затопило в Иркутской области из-за интенсивного таяния снега.