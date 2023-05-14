МЧС: в Иркутской области подтоплено пять населённых пунктов
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Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в воскресенье.
«В Катангском районе в пяти населённых пунктах подтоплены 167 приусадебных участков и 141 жилой дом, где проживают 286 человек», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что из подтопленных сёл Иркутской области были эвакуированы 60 человек.
Также сообщалось, что несколько сёл затопило в Иркутской области из-за интенсивного таяния снега.