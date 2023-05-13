Медики заявили о тяжёлом состоянии госпитализированного с инсультом режиссёра Панфилова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявили о тяжёлом состоянии госпитализированного с инсультом режиссёра Глеба Панфилова.

Об этом в медучреждении рассказали РИА Новости.

«Состояние тяжёлое», — сообщила собеседница.

11 мая стало известно, что режиссёр Глеб Панфилов доставлен в больницу с инсультом, он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.