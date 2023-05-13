Глава СЖР Соловьёв назвал кончину Сагалаева глубочайшей утратой

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.

Собеседник RT выразил глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам усопшего.

«Кончина Эдуарда Михайловича — глубочайшая утрата для всей нашей журналистики и для меня лично... Мы очень много в жизни общались, встречались и пересекались — и когда он руководил шестым каналом, и сейчас, когда он много лет возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей», — рассказал Соловьёв.

Он добавил, что Национальная ассоциация телерадиовещателей совместно с Союзом журналистов очень много сделала для поддержки коллег и отрасли.

«В частности, мы написали совместное письмо премьер-министру Мишустину в начале ковида. И наша отрасль тогда была признана в числе наиболее пострадавших. Эдуард Михайлович всегда старался участвовать в наших журналистских форумах, в нашем самом большом форуме «Вся Россия» в Сочи. И я всегда старался принимать участие в форуме Национальной ассоциации телерадиовещателей на ВДНХ», — добавил собеседник RT.

Он также вспомнил о работе Сагалаева в качестве главного редактора программ для молодёжи Центрального телевидения, о его работе над программами «Взгляд» и «12-й этаж».

«Он один из родоначальников нашей журналистики и нашего телевидения. Эдуард Михайлович воспитал целую плеяду самых талантливых и выдающихся наших коллег. И я выражаю от имени журналистов глубочайшие соболезнования семье, всем друзьям и коллегам, всем нам», — заключил глава СЖР.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет.

Об этом сообщил генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.