Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет.

Об этом сообщил генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее советский актёр и поэт Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет.

В апреле актёр и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет.

Кроме того, на 85-м году жизни скончался режиссёр-мультипликатор анимационной ленты «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин.