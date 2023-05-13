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Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев

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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет.

Об этом сообщил генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее советский актёр и поэт Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет.

В апреле актёр и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет.

Кроме того, на 85-м году жизни скончался режиссёр-мультипликатор анимационной ленты «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин.

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