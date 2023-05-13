Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев
Об этом сообщил генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.
«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Ранее советский актёр и поэт Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет.
В апреле актёр и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет.
Кроме того, на 85-м году жизни скончался режиссёр-мультипликатор анимационной ленты «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин.