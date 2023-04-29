Умер актёр и телеведущий Сергей Колесников

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Актёр и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет.
Умер актёр и телеведущий Сергей Колесников
  • globallookpress.com
  • © Victor Dmitriev

Об этом РИА Новости сообщила его супруга.

Отмечается, что Колесников скончался утром 29 апреля.

Причина смерти не называется.

Известность актёру принесли роли в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», на телевидении он вёл передачу «Фазенда».

Ранее в Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького сообщили, что народный артист России Владимир Борисов скончался в возрасте 75 лет.

Кроме того, на 85-м году жизни скончался режиссёр-мультипликатор анимационной ленты «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин.

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