РИА Новости: умер актёр и режиссёр Евгений Басилашвили

В Волгограде умер советский актёр и режиссёр, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили.

Об этом сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко.

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела <...> Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное», — передаёт её слова РИА Новости.

Ранее в Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького сообщили, что народный артист России Владимир Борисов скончался в возрасте 75 лет.

Кроме того, на 85-м году жизни скончался режиссёр-мультипликатор анимационной ленты «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин.