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Актёр Олег Севастьянов умер на 74-м году жизни

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Советский актёр и поэт Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет.

«С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушёл из жизни Олег Севастьянов, актёр по профессии, пастор и поэт по призванию», — передаёт заявление РИА Новости.

Ранее стало известно, что американская актриса Джэклин Зимен, пятикратная номинантка на Дневную премию «Эмми», скончалась в возрасте 70 лет.

8 мая в пресс-службе Театра на Таганке сообщили, что в возрасте 77 лет умер актёр, заслуженный артист России Виктор Шуляковский.

Бразильская рок-певица и композитор Рита Ли скончалась в возрасте 75 лет.

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