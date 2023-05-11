Умерла звезда сериалов «Кувалда» и «Молодость, больница, любовь» Джэклин Зимен
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О смерти Зимен сообщил Фрэнк Валентини, продюсер проектов «Одна жизнь, чтобы жить» и «Главная больница», в которых снималась актриса. Причина кончины Зимен не раскрывается, пишет Deadline.
Валентини отметил, что актриса была ярким светом и профессионалом, привнёсшим в работу много позитива.
Зимен родилась в Нью-Джерси, где с детства занималась балетом. В кино она дебютировала в фантастической комедии «Глубокая глотка: Часть 2», а в 1976 году появилась в сериале «На пороге ночи».
Кроме того, она известна по ролям в таких шоу, как «Кувалда», «ABC Специально после школы», «Надежда Чикаго» и «Детектив Майк Хаммер».
Ранее стало известно, что прощание с актёром Виктором Шуляковским пройдёт 12 мая в Москве.