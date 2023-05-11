Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Умерла звезда сериалов «Кувалда» и «Молодость, больница, любовь» Джэклин Зимен

Короткая ссылка
Американская актриса Джэклин Зимен, пятикратная номинантка на Дневную премию «Эмми», скончалась в возрасте 70 лет.
Умерла звезда сериалов «Кувалда» и «Молодость, больница, любовь» Джэклин Зимен
  • Gettyimages.ru
  • © Greg Doherty

О смерти Зимен сообщил Фрэнк Валентини, продюсер проектов «Одна жизнь, чтобы жить» и «Главная больница», в которых снималась актриса. Причина кончины Зимен не раскрывается, пишет Deadline.

Валентини отметил, что актриса была ярким светом и профессионалом, привнёсшим в работу много позитива.

Зимен родилась в Нью-Джерси, где с детства занималась балетом. В кино она дебютировала в фантастической комедии «Глубокая глотка: Часть 2», а в 1976 году появилась в сериале «На пороге ночи».

Кроме того, она известна по ролям в таких шоу, как «Кувалда», «ABC Специально после школы», «Надежда Чикаго» и «Детектив Майк Хаммер».

Ранее стало известно, что прощание с актёром Виктором Шуляковским пройдёт 12 мая в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить