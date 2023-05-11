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Прощание с актёром Виктором Шуляковским пройдёт 12 мая в Москве

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Прощание с актёром театра и кино, заслуженным артистом России Виктором Шуляковским пройдёт 12 мая в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Москве.
Прощание с актёром Виктором Шуляковским пройдёт 12 мая в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра на Таганке, в котором служил артист.

Виктор Шуляковский скончался 8 мая в возрасте 77 лет.

С 1974 года он был одним из ведущих актёров Театра на Таганке.

За годы работы в театре Шуляковский исполнил множество значимых ролей в большинстве знаменитых спектаклей, таких как «Мастер и Маргарита», «Дом на набережной», «Живаго», «Замок», «Мизантроп» и других.

10 мая стало известно о смерти заслуженного артиста России Анатолия Елизарова.

Его фильмография насчитывает около двух десятков ролей. Он снялся в таких фильмах, как «Айболит-66» (1966), «Совсем пропащий» (1973), «Ансамбль неудачников» (1976), «Экипаж» (1979), «Берег» (1984), «Мнимый больной» (1980), «Давайте без фокусов» (1992).

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