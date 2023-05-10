REGNUM: умер актёр Анатолий Елизаров

Умер заслуженный артист России Анатолий Елизаров. Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на источник, его нашли мёртвым в квартире на юге столицы.

8 мая его родственники заявили, что пожилой мужчина не выходил на связь и не открывает дверь в свою квартиру на Серпуховском Валу в Даниловском районе Москвы.

На адрес артиста пришлось вызывать экстренные службы, чтобы вскрыть дверь и при необходимости оказать помощь. Однако спасатели обнаружили артиста мёртвым. Ему было 80 лет.

Фильмография Елизарова насчитывает около двух десятков ролей. Он снялся в таких фильмах, как «Айболит-66» (1966), «Совсем пропащий» (1973), «Ансамбль неудачников» (1976), «Экипаж» (1979), «Берег» (1984), «Мнимый больной» (1980), «Давайте без фокусов» (1992).

8 мая стало известно, что в возрасте 77 лет умер актёр, заслуженный артист России Виктор Шуляковский.

Ранее в Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный в том числе по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».