Российский актёр Виктор Шуляковский скончался в возрасте 77 лет

В возрасте 77 лет умер актёр, заслуженный артист России Виктор Шуляковский, заявили ТАСС в пресс-службе Театра на Таганке.

Отмечается, что Шуляковский с 1974 года был одним из ведущих актёров театрального учреждения.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.

О дате и месте прощания с Шуляковским не сообщалось.

Ранее в Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный в том числе по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».

Его дочь заявила, что артист скончался из-за воспалительного процесса в организме.