Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российский актёр Виктор Шуляковский скончался в возрасте 77 лет

Короткая ссылка
В возрасте 77 лет умер актёр, заслуженный артист России Виктор Шуляковский, заявили ТАСС в пресс-службе Театра на Таганке.
Российский актёр Виктор Шуляковский скончался в возрасте 77 лет
  • РИА Новости

Отмечается, что Шуляковский с 1974 года был одним из ведущих актёров театрального учреждения.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.

О дате и месте прощания с Шуляковским не сообщалось.

Ранее в Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный в том числе по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».

Его дочь заявила, что артист скончался из-за воспалительного процесса в организме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить