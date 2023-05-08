Российский актёр Виктор Шуляковский скончался в возрасте 77 лет
- РИА Новости
Отмечается, что Шуляковский с 1974 года был одним из ведущих актёров театрального учреждения.
Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.
О дате и месте прощания с Шуляковским не сообщалось.
Ранее в Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный в том числе по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».
Его дочь заявила, что артист скончался из-за воспалительного процесса в организме.