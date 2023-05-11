В сети появился новый проект для поддержки начинающих хип-хоп-музыкантов

Открытая платформа «Простор», созданная совместно VK и радиостанцией Studio 21, запускает новый проект для поддержки молодых хип-хоп-музыкантов под названием «Форс».

Участникам проекта будут доступны обучающие лекции и мастер-классы от профессиональных музыкантов. Оценивать творчество, а также помогать в развитии молодым исполнителям будут саунд-продюсер CVPELLV, работавший с Тимати, Бастой, Элджеем и другими именитыми артистами, главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, менеджер рэпера Pharaoh Юрий Молостов и другие.

Для участия начинающим музыкантам нужно записать видеозаявку, в которой под выложенные биты необходимо прочитать свой текст. Отборочный этап стартовал 10 мая. Продлится он две недели.

Финалисты проекта смогут записать треки при поддержке VK Records и попасть в ротацию радио Studio 21.

Более подробную информацию об участии и о самом проекте можно узнать на сайте популярной соцсети.

Ранее сообщалось, что сотрудничавшая с Канье Уэстом компания adidas продаст часть разработанной совместно обуви.