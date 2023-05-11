Ранее сотрудничавшая с Канье Уэстом компания Adidas продаст часть разработанной совместно обуви
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Бьорна Гульдена, вырученные от продажи средства будут пожертвованы международным благотворительным организациям, которых музыкант оскорбил своими высказываниями о симпатии к нацистской диктатуре Адольфа Гитлера.
Дата старта продаж пока неизвестна. Канье Уэст также получит определённый процент от выручки.
Раньше Уэст и компания сотрудничали — с 2015 года рэпер выпускал одежду и обувь под брендом Yeezy, но в октябре 2022 года контракт был расторгнут из-за того, что музыкант обвинил Adidas в плагиате, а также из-за его резонансных и ненавистнических высказываний.
Ранее стало известно, что бывший продюсер группы Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса.