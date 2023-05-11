Ранее сотрудничавшая с Канье Уэстом компания Adidas продаст часть разработанной совместно обуви

Немецкий бренд одежды и обуви Adidas планирует продать часть кроссовок, разработанных с американским рэпером Канье Уэстом под брендом Yeezy.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Бьорна Гульдена, вырученные от продажи средства будут пожертвованы международным благотворительным организациям, которых музыкант оскорбил своими высказываниями о симпатии к нацистской диктатуре Адольфа Гитлера.

Дата старта продаж пока неизвестна. Канье Уэст также получит определённый процент от выручки.

Раньше Уэст и компания сотрудничали — с 2015 года рэпер выпускал одежду и обувь под брендом Yeezy, но в октябре 2022 года контракт был расторгнут из-за того, что музыкант обвинил Adidas в плагиате, а также из-за его резонансных и ненавистнических высказываний.

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