Бывший продюсер группы Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса

Юрий Бардаш, основатель и бывший продюсер популярной группы Quest Pistols, выпустил документальный фильм «Звук моего региона», посвящённый начинающим музыкантам из Донбасса.

Как сообщает РИА Новости, героями картины стали Тёма Майский, Алина Калайтан и Дима Ом.

Съёмки фильма проходили в Луганске, Алчевске и Донецке — городах, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ.

Документальная лента «Звук моего региона» опубликована на YouTube-канале YOURA, а также на странице Юрия Бардаша в VK.

Ранее стало известно, что в сети появился трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере.