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Бывший продюсер группы Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса

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Юрий Бардаш, основатель и бывший продюсер популярной группы Quest Pistols, выпустил документальный фильм «Звук моего региона», посвящённый начинающим музыкантам из Донбасса.
Бывший продюсер группы Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса
  • Gettyimages.ru
  • © art at its best!

Как сообщает РИА Новости, героями картины стали Тёма Майский, Алина Калайтан и Дима Ом.

Съёмки фильма проходили в Луганске, Алчевске и Донецке — городах, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ.

Документальная лента «Звук моего региона» опубликована на YouTube-канале YOURA, а также на странице Юрия Бардаша в VK.

Ранее стало известно, что в сети появился трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере.

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