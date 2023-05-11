Бывший продюсер группы Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса
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Как сообщает РИА Новости, героями картины стали Тёма Майский, Алина Калайтан и Дима Ом.
Съёмки фильма проходили в Луганске, Алчевске и Донецке — городах, пострадавших в ходе обстрелов ВСУ.
Документальная лента «Звук моего региона» опубликована на YouTube-канале YOURA, а также на странице Юрия Бардаша в VK.
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