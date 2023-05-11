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Оркестр Теодора Курентзиса даст концерты в Испании

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Оркестр musicAeterna под управлением российского дирижёра Теодора Курентзиса в мае 2023 года выступит в Сарагосе, Барселоне и Мадриде, сообщает испанская пресса.
Оркестр Теодора Курентзиса даст концерты в Испании
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

О запланированных гастролях коллектива Курентзиса пишет издание El País. Отмечается, что первый российский оркестр, который приедет в Испанию после начала СВО, выступит в Сарагосе 12 мая, 14 и 15 мая — в Барселоне, а 17 и 18 мая — в Мадриде. До этого musicAeterna давал концерты в Испании в 2012, 2018 и 2021 годах.

El País также сообщает, что выступления оркестра Курентзиса были отменены во Франции и Германии.

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