Оркестр Теодора Курентзиса даст концерты в Испании

Оркестр musicAeterna под управлением российского дирижёра Теодора Курентзиса в мае 2023 года выступит в Сарагосе, Барселоне и Мадриде, сообщает испанская пресса.

О запланированных гастролях коллектива Курентзиса пишет издание El País. Отмечается, что первый российский оркестр, который приедет в Испанию после начала СВО, выступит в Сарагосе 12 мая, 14 и 15 мая — в Барселоне, а 17 и 18 мая — в Мадриде. До этого musicAeterna давал концерты в Испании в 2012, 2018 и 2021 годах.

El País также сообщает, что выступления оркестра Курентзиса были отменены во Франции и Германии.

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