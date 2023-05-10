Стала известна программа Дягилевского фестиваля – 2023

Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса пройдёт в Перми с 23 июня по 2 июля и включит в себя оперные премьеры, пластические и театральные перфомансы, концерты классической и альтернативной музыки, сообщает пресс-служба Яндекс Афиши.

Главным событием юбилейного Дягилевского фестиваля в этом году станет премьера постановки на музыку двух сочинений Стравинского — «Персефоны» и «Симфонии псалмов». Дирижёром и музыкальным руководителем выступит худрук фестиваля Теодор Курентзис, постановщиком — Анна Гусева, а хореографом — Анастасия Пешкова.

Предварять постановку будет аудиоспектакль-променад «Персефона. До», созданный режиссёром Евгением Маленчевым и драматургом Екатериной Августеняк. В затоне Пермской судоверфи прозвучат интервью и воспоминания Игоря Стравинского, в том числе — об идее и истории создания «Персефоны».

Второй крупной премьерой станет оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф времени и разочарования» в режиссёрской версии Елизаветы Мороз. Кроме того, композитор Панайотис Велианитис и ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл представят в Перми свою новую постановку «В память о Прометее», а хореограф Марсель Нуриев, режиссёр Туфан Имамутдинов и композитор Эльмир Низамов продемонстрируют публике кросс-жанровый перформанс Därdemänd. Ещё одним проектом, который представят гостям фестиваля, станет «Поэма горы» в постановке Серафимы Красниковой. Произведение включит в себя фольклорные голоса, аккордеон, духовые и электронику.

Концертная программа фестиваля также будет насыщенной: в частной филармонии «Триумф» сыграет ансамбль этнической музыки из Египта Mazaher, серию выступлений готовит греческий инструменталист и композитор Йоргос Калудис, программу «Времена 300» представит мультиперкуссионист Пётр Главатских, а Московский ансамбль современной музыки продемонстрирует разнообразные тактики взаимодействия текста, солиста и инструменталистов.

Кроме того, на открытии фестиваля, 23 июня, оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит три произведения Петра Ильича Чайковского, а 26 июня — увертюры из опер Рихарда Вагнера.

Также в рамках Дягилевского фестиваля — 2023 состоится концерт альтернативной музыки, участие в котором примут «ДК посторонних», Love Object и Half Moon Glass.

С 22 июня по 2 июля будет работать Фестивальный клуб, где пройдут творческие занятия, лекции, встречи с артистами, выставки и концерты, а для студентов творческих вузов представят образовательную программу.

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