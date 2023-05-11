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В Театре на Таганке покажут спектакли по пьесам советского периода

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В Театре на Таганке пройдут премьеры новых спектаклей, основанных на пьесах периода СССР.
В Театре на Таганке покажут спектакли по пьесам советского периода
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Ирину Апексимову.

Так, в стенах культурного заведения уже прошла премьера спектакля «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова.

Также в новом сезоне будут представлены такие постановки, как «Шестеро любимых» и «Мой бедный Марат» (пьесы Алексея Арбузова), «Причал» (произведение Геннадия Шпаликова) и другие спектакли.

Помимо этого, 11 мая в театре открылась лаборатория «Ликбез», посвящённая драматургии периода СССР.

Ранее стало известно, что прощание с актёром Виктором Шуляковским пройдёт 12 мая в Москве.

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