Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Сергее Дрейдене

Актёр Андрей Ургант выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Сергея Дрейдена. Он назвал его замечательным и очень тонким человеком, необыкновенным артистом.

«Это большая потеря для Санкт-Петербурга, моего любимого Ленинграда и вообще для всей России. Ушёл прекрасный актёр и чудесный человек», — сказал Ургант в беседе с ФАН.

Как отметил актёр, они снимались вместе в фильме «Окно в Париж».

«Для меня это было большим удовольствием. Сначала я отнёсся к нему с подозрением: он казался мне слишком странным. Однако сейчас, когда я пересматриваю «Окно в Париж», понимаю, что сделать всё можно было только именно так, как это сыграл он», — поделился Ургант.

По его словам, в Дрейдене была удивительная неактёрская индивидуальность.

Сергей Дрейден, актёр театра и кино, лауреат премий «Золотая маска» и «Ника», ушёл из жизни в возрасте 81 года.

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