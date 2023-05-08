Актёр театра и кино Сергей Дрейден скончался на 82-м году жизни

Сергей Дрейден, актёр театра и кино, лауреат премий «Золотая маска» и «Ника», ушёл из жизни в 81 год.

Информацию об этом подтвердили «Фонтанке» 8 мая в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.

В кино Дрейден известен по ролям в таких лентах, как «Фонтан», «Папа», «Окно в Париж», «Русский ковчег», «Петровы в гриппе» и других.

Актёр родился 14 сентября 1941 года в Новосибирске. В 1962 году окончил актёрское отделение Ленинградского института театра музыки и кинематографии.

Ранее актёр Виктор Шуляковский скончался в возрасте 77 лет.