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Эндокринолог Киселёва рассказала о вредных свойствах молока

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Врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселёва заявила, что молоко содержит много белка, жиров, аминокислот и гормонов.
Эндокринолог Киселёва рассказала о вредных свойствах молока
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«Животные жиры, которые присутствуют в молоке (особенно жирном), повышают уровень «плохих» липидов (жиров) в крови и способствуют прогрессированию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Киселёвой, эстроген повышает уровень гормона пролактина в крови, а аминокислота лейцин стимулирует активное деление и рост клеток.

Кроме того, лактоза стимулирует выработку инсулина.

«Даже если лактоза расщепилась с достаточным количеством лактазы, в результате образуется глюкоза и галактоза, которая способствует развитию катаракты, остеохондроза, остеопороза. Помимо этого, галактоза, соединяясь с полезным холестерином, превращает его во вредный холестерин», — уточнила врач.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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