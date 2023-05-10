В Москве пройдёт выставка картин, часть из которых передадут Донецкому республиканскому художественному музею
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Мероприятие пройдёт с 10 по 20 мая 2023 года. В рамках экспозиции будет представлено 60 работ московских художников. Впоследствии 20 полотен передадут в дар Донецкому республиканскому художественному музею, сообщает пресс-служба объединения.
«Это не только запрос на наполнение фонда работами современных российских художников, но и наш вклад в общую работу по интеграции новых регионов в культурную жизнь страны», — отметила Инна Александровна Берёзкина, директор объединения «Выставочные залы Москвы».
Впоследствии 40 работ будут показаны с передвижным выставочным проектом в пяти станицах Донбасса.
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