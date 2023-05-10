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В майские праздники в ХМАО за разведение огня выписали штрафов на 350 тысяч рублей

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По данным регионального управления МЧС, в Югре в период майских праздников за нарушение режима пожарной безопасности составили 38 административных протоколов на 350 тыс. рублей.
В майские праздники в ХМАО за разведение огня выписали штрафов на 350 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные ведомства.

Там уточнили, что в майские праздники в округе работали патрульные группы, велась проверка на территориях СНТ, в отдалённых населённых пунктах и лесопарковых зонах городов. В основном жителей штрафовали за разведение костров и установку мангалов.

Наряду с этим стало известно, что ландшафтные пожары, угрожавшие населённым пунктам в Курганской области, полностью ликвидированы. Об этом информирует Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Так, удалось спасти свыше 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения населения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в период праздничных выходных зафиксировали более 200 нарушений пожарной безопасности.

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