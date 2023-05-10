В майские праздники в ХМАО за разведение огня выписали штрафов на 350 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные ведомства.
Там уточнили, что в майские праздники в округе работали патрульные группы, велась проверка на территориях СНТ, в отдалённых населённых пунктах и лесопарковых зонах городов. В основном жителей штрафовали за разведение костров и установку мангалов.
Наряду с этим стало известно, что ландшафтные пожары, угрожавшие населённым пунктам в Курганской области, полностью ликвидированы. Об этом информирует Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Так, удалось спасти свыше 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения населения.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в период праздничных выходных зафиксировали более 200 нарушений пожарной безопасности.