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Синоптики спрогнозировали прохладную и дождливую погоду в Омской области на неделе

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Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области в течение рабочей недели установится прохладная погода с дождями.
Синоптики спрогнозировали прохладную и дождливую погоду в Омской области на неделе
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.

Днём 10 мая воздух прогреется до +14…+19 °С. 11 мая — до около +12...+17 °С, местами до +22 °С. В пятницу, 12 мая, — +11...+16 °С. 

Наряду с этим стало известно, что в Свердловской области в период праздничных выходных зафиксировали более 200 нарушений пожарной безопасности. Об этом информирует tagilcity.ru.

Из них 196 случаев связаны с нарушениями пожарной безопасности в границах населённых пунктов, 29 — в лесах.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели потушили все природные возгорания, которые угрожали населённым пунктам Курганской области.

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