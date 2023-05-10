Синоптики спрогнозировали прохладную и дождливую погоду в Омской области на неделе
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.
Днём 10 мая воздух прогреется до +14…+19 °С. 11 мая — до около +12...+17 °С, местами до +22 °С. В пятницу, 12 мая, — +11...+16 °С.
Наряду с этим стало известно, что в Свердловской области в период праздничных выходных зафиксировали более 200 нарушений пожарной безопасности. Об этом информирует tagilcity.ru.
Из них 196 случаев связаны с нарушениями пожарной безопасности в границах населённых пунктов, 29 — в лесах.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели потушили все природные возгорания, которые угрожали населённым пунктам Курганской области.