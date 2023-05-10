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В Курганской области потушили все угрожавшие населённым пунктам природные пожары

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В пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели потушили все природные возгорания, которые угрожали населённым пунктам Курганской области.
В Курганской области потушили все угрожавшие населённым пунктам природные пожары
  • РИА Новости

«По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населённым пунктам региона, ликвидированы», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Уточняется, что от природных пожаров удалось спасти более 20 тыс. жилых домов, а также 214 объектов жизнеобеспечения населения.

7 мая в МЧС Свердловской области заявили, что спасатели ликвидировали в регионе угрозу распространения огня от лесных пожаров на населённые пункты.

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