В Курганской области потушили все угрожавшие населённым пунктам природные пожары

В пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели потушили все природные возгорания, которые угрожали населённым пунктам Курганской области.

«По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населённым пунктам региона, ликвидированы», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Уточняется, что от природных пожаров удалось спасти более 20 тыс. жилых домов, а также 214 объектов жизнеобеспечения населения.

7 мая в МЧС Свердловской области заявили, что спасатели ликвидировали в регионе угрозу распространения огня от лесных пожаров на населённые пункты.