В Курганской области потушили все угрожавшие населённым пунктам природные пожары
- РИА Новости
«По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населённым пунктам региона, ликвидированы», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Уточняется, что от природных пожаров удалось спасти более 20 тыс. жилых домов, а также 214 объектов жизнеобеспечения населения.
7 мая в МЧС Свердловской области заявили, что спасатели ликвидировали в регионе угрозу распространения огня от лесных пожаров на населённые пункты.