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В Удмуртии ночные заморозки возможны до 13 мая

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В пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии сообщили, что до 13 мая в регионе сохранится вероятность ночных заморозков.
В Удмуртии ночные заморозки возможны до 13 мая
  • РИА Новости

Об этом пишет izhlife.ru.

«В ночные часы в период с 11 по 13 мая 2023 года местами на территории Удмуртской Республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0…-5 °С», — говорится в сообщении.

Также до 14 мая в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность лесов.

В то же время стало известно, что в Тюменской области по состоянию на 10 мая действуют 13 лесных пожаров, из них семь локализованы. Об этом информирует megatyumen.ru.

В Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах 10 мая установлен IV класс пожарной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил регионы с наиболее неблагоприятной пожарной обстановкой.

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