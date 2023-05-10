Синоптик Вильфанд включил УрФО в список регионов с высокой пожароопасной обстановкой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание на то, что лесные пожары в регионах страны весной в основном происходят по вине человека, а также напомнил, где сегодня отмечается наиболее высокая пожароопасная обстановка.

«Сейчас возникновение пожаров — на 99,9% дело рук человека. Погода может способствовать возникновению пожара, но сейчас не летнее солнцестояние, не июль или конец июня, когда действительно возникают условия для природных пожаров», — сказал Вильфанд URA.RU.

Он также перечислил регионы, где объявлен самый высокий класс пожарной опасности. Это Уральский федеральный округ, частично Тюменская область, Свердловская область, включая Екатеринбург, Курганская и Челябинская области.

Ранее портал Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.