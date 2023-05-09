В Удмуртии сохранится высокая пожароопасность лесов до 14 мая

Пожароопасность лесов четвёртого класса сохранится в Удмуртии до 14 мая.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, с 11 по 13 мая местами в республике возможны заморозки в воздухе и на почве — 0…-5 °С.

Тем временем в Самарской области зарегистрировали новые температурные рекорды, передаёт sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

В частности, 9 мая было морознее, чем в 2002 и 1960 годах в Аглосе и Тольятти, где метеостанции показали -2,6 °С.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области предупредили о ночных заморозках с 7 по 10 мая.