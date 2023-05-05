В Нижегородской области предупредили о ночных заморозках с 7 по 10 мая

В Нижегородской области ожидаются ночные заморозки с 7 по 10 мая. Местами температура воздуха составит до -3 °С, на поверхности почвы — до -5 °С.

РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Из-за непогоды есть вероятность возникновения ЧС на объектах сельского хозяйства. Также стало известно, что в районе деревни Криводанова в Тюменской области заметили природный пожар, передаёт megatyumen.ru. Спасатели подтвердили данные. Как рассказали в ведомстве, горит сухая трава. На место прибыли сотрудники ведомства. Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.