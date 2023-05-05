В Нижегородской области предупредили о ночных заморозках с 7 по 10 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Из-за непогоды есть вероятность возникновения ЧС на объектах сельского хозяйства.
Также стало известно, что в районе деревни Криводанова в Тюменской области заметили природный пожар, передаёт megatyumen.ru. Спасатели подтвердили данные. Как рассказали в ведомстве, горит сухая трава. На место прибыли сотрудники ведомства.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о предстоящем похолодании в Москве.