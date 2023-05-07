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Актриса Татьяна Васильева сняла парик в эфире шоу «Секрет на миллион»

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Народная артистка России Татьяна Васильева во время программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ сняла парик, чем удивила зрителей.
Актриса Татьяна Васильева сняла парик в эфире шоу «Секрет на миллион»
  • РИА Новости

По словам артистки, она давно носит короткую стрижку, а для выхода в свет использует парик.

Притом в эфире шоу она отметила, что её парики сделаны не из натуральных волос, а водорослей, которые пропускают воздух. Поэтому они лёгкие и комфортные. Этим Васильева заинтересовала ведущую шоу Леру Кудрявцеву и гостю программы Елену Хангу, которые не удержались и примерили головной убор.

Кроме того, актриса намекнула, что многие звёзды шоу-бизнеса носят парики, и отметила, что в этом нет ничего предосудительного.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва присутствовала на прощании с модельером Валентином Юдашкиным.

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