Актриса Татьяна Васильева сняла парик в эфире шоу «Секрет на миллион»

Народная артистка России Татьяна Васильева во время программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ сняла парик, чем удивила зрителей.

По словам артистки, она давно носит короткую стрижку, а для выхода в свет использует парик.

Притом в эфире шоу она отметила, что её парики сделаны не из натуральных волос, а водорослей, которые пропускают воздух. Поэтому они лёгкие и комфортные. Этим Васильева заинтересовала ведущую шоу Леру Кудрявцеву и гостю программы Елену Хангу, которые не удержались и примерили головной убор.

Кроме того, актриса намекнула, что многие звёзды шоу-бизнеса носят парики, и отметила, что в этом нет ничего предосудительного.

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