Актриса Татьяна Васильева сняла парик в эфире шоу «Секрет на миллион»
- РИА Новости
По словам артистки, она давно носит короткую стрижку, а для выхода в свет использует парик.
Притом в эфире шоу она отметила, что её парики сделаны не из натуральных волос, а водорослей, которые пропускают воздух. Поэтому они лёгкие и комфортные. Этим Васильева заинтересовала ведущую шоу Леру Кудрявцеву и гостю программы Елену Хангу, которые не удержались и примерили головной убор.
Кроме того, актриса намекнула, что многие звёзды шоу-бизнеса носят парики, и отметила, что в этом нет ничего предосудительного.
Ранее стало известно, что Алла Пугачёва присутствовала на прощании с модельером Валентином Юдашкиным.