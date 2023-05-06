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Пугачёва присутствовала на прощании с модельером Валентином Юдашкиным

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Народная артистка СССР Алла Пугачёва, прилетевшая из Израиля в Москву 3 мая, пришла проститься с дизайнером и модельером Валентином Юдашкиным.
Пугачёва присутствовала на прощании с модельером Валентином Юдашкиным
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как передаёт РБК, певицу видели на Троекуровском кладбище. Кроме того, проститься с кутюрье пришли артистка Надежда Бабкина, актриса Клара Новикова, певец Олег Газманов, модельер Сергей Зверев и другие.

Из официальных лиц присутствовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет.

Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что Пугачёва прилетела в Россию на похороны Юдашкина.

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